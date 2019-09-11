Роналдо четырежды забил Литве

Литва стала 40-й футбольной сборной, в ворота которой забивал португалец Криштиано Роналдо.

В Вильнюсе в отборочном матче к Евро-2020 Литва - Поругалия литовцы потерпели разгромное поражение 1:5. При этом Роналдо отличился голевым покером.

Также в матче этой отборочной группы Сербия в гостях взяла верх над Люксембургом 3:1.

Лидерство же в группе удерживает сборная Украины, которой, дабы практически наверняка обеспечить себе выход в финальную часть Евро-2020, нужно через месяц в домашнем матче в Харькове одержать победу над сборной Литвы