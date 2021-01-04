Роналдо опередил Пеле по количеству забитых голов

04 января 2021 г. 13:41
Автор: Виталий Лабскир
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Криштиану Роналдо вновь продемонстрировал своё величие.

В 15-м туре итальянской серии "А" туринский "Ювентус" выиграл 4:1 у "Удинезе" из Удины. При этом Роналдо сделал голевой дубль.

Эти голы стали для Роналдо 757-м и 758-м в его карьере в официальных матчах. Роналдо передил по этому показателю легендарного Пеле, у которого 757 забитых голов.

До абсолютного рекорда уже покойного чеха Йозефа Бицана, забившего в годы своей футбольной карьеры (1931-1955 гг.) 759 голов, Роналдо осталось провести один мяч.

Видео: 

Ronaldo Does It Again | Juventus 4-1 Udinese | Top Moments | Serie A TIM

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