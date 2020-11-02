Роналдо, победив коронавирус, вышел на замену и забил дважды

Футбольная "звезда" сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" (Турин) Криштиано Роналдо переболел коронавирусом и триумфально вернулся на футбольное поле.

Возвращение пришлось на матч 6-го тура итальянской серии "А" "Специя" - "Ювентус". Роналдо вышел на поле на 56-й минуте матча. Счет на тот момент был 1:1. А на 59-й минуте Роналдо уже забил и вывел свою команду вперед. Еще раз Роналдо отличился на 76-й минуте, реализовав пенальти.

К слову, Роналдо во второй раз в своей карьере сделал голевой дубль, выйдя на замену.

Матче между "Специей" и "Ювентусом" завершился в итоге крупной победой "Ювентуса" - 4:1, который ныне идет в чемпионате Италии на 3-м месте, имея 12 очков, и отставая на 4 очка от лидера - "Милана".