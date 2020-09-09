Роналдо забил 100-й и 101-й голы за национальную сборную. До мирового рекорда совсем чуть-чуть

09 сентября 2020 г. 13:57
Автор: Виталий Лабскир
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"Звезда" португальского футбола Криштиано Роналдо стал первым в истории европейским футболистом, достигшем отметки в 100 голов в матчах сборных.

В поединке Лиги Наций Швеция - Португалия португальцы выиграли 2:0. При этом Роналдо стал автором голевого дубля.

Это 100-й и 101-й голы Роналдо за сборную Португалии. 35-летний Роналдо выступает за национальную сборную с 2003 года и провел уже 165 матчей

Мировым рекордсменом по количеству голов за сборную своей страны является иранец Али Деаи. Выступая за сборную Ирана с 1993 по 2006 гг. Деаи забил 109 голов, проведя при этом 149 матчей.

Видео: 

Ronaldo 2 goals vs sweeden with 101 international goals

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