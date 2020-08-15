Роналду нырнул на 14 метров в глубину

15 августа 2020 г. 18:49
Автор: Виталий Лабскир
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Оказывается, португальская "звезда" итальянского "Ювентуса" Криштиано Роналду не только хорошо играет в футбол, но и великолепно ныряет.

После вылета "Ювентуса" из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала Роналду подался на море и продемонстрировал своли навыки ныряльщика, опустившись на глубину 14 метров без дополнительного дыхания кислородом, используя лишь ресурсы своего организма..

Видеоподтверждение своего "подвига" Роналду прокомментировал в Instagram таким образом: "Сегодня я проснулся и задумался: что творится в море?! Зовите меня Нептуном". Также Криштиано поставил хэш-тег "пожалуйста, не повторяйте".

Видео: 

Cristiano Ronaldo mergulhou 14 metros até ao fundo do mar

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