Россия прервала уникальную серию шведов, длившуюся 14 лет

31 декабря 2020 г. 13:58
Автор: Виталий Лабскир
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14 лет, 54 победы и ни единого поражения – такой была до сегодняшнего дня впечатляющая серия выступлений сборной Швеции по хоккею на групповых стадиях молодежных чемпионатов мира

И, вот, в матче против российской «молодежки» шведы проиграли – 3:4. Победный гол за 6 секунд до завершения пятиминутного овертайма провел Марат Хуснутдинов.

Впрочем, основные события на проходящем в канадском Эдмонтоне молодежном чемпионате мира начнутся уже первых дней 2021года, когда пойдут игры на выбывание. Пока же лишь завершается определение четвертьфинальных пар.

 

Видео: 

Amirov helps Russia end Sweden's 54-game group stage winning streak

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