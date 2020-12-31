Россия прервала уникальную серию шведов, длившуюся 14 лет

14 лет, 54 победы и ни единого поражения – такой была до сегодняшнего дня впечатляющая серия выступлений сборной Швеции по хоккею на групповых стадиях молодежных чемпионатов мира

И, вот, в матче против российской «молодежки» шведы проиграли – 3:4. Победный гол за 6 секунд до завершения пятиминутного овертайма провел Марат Хуснутдинов.

Впрочем, основные события на проходящем в канадском Эдмонтоне молодежном чемпионате мира начнутся уже первых дней 2021года, когда пойдут игры на выбывание. Пока же лишь завершается определение четвертьфинальных пар.