Российская соперница Свитолиной сдалась из-за судорог

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина во втором круге Уимблдона встречалась с Маргаритой Гаспарян из России.

Свитолина проиграла первый сет - 5:7. В 11-м гейме второй партии при счете 5:5 у Гаспарян начались судороги в ранее травмированной ноге.

Россиянке стали оказывать медицинскую помощь прямо на корте. Через некоторое время она смогла продолжить матч.

Свитолина выиграла этот гейм и повела, таким образом, во втором сете 6:5. После чего, в 12-м гейме при счете 40-15 в пользу Свитолиной Гаспарян, мучаясь из-за судорог в ноге, расплакалась и сдалась, отказавшись играть дальше.

Таким образом, Свитолина вышла в третий круг Уимблдона.

Ниже, на видео матча, мучения Гаспарян начинаются с 1:44:30.