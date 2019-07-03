 

Российская соперница Свитолиной сдалась из-за судорог

03 июля 2019 г. 15:49
Автор: Виталий Лабскир
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина во втором круге Уимблдона встречалась с Маргаритой Гаспарян из России.

Свитолина проиграла первый сет - 5:7. В 11-м гейме второй партии при счете 5:5 у Гаспарян начались судороги в ранее травмированной ноге.

Россиянке стали оказывать медицинскую помощь прямо на корте. Через некоторое время она смогла продолжить матч.

Свитолина выиграла этот гейм и повела, таким образом, во втором сете 6:5. После чего, в 12-м гейме при счете 40-15 в пользу Свитолиной Гаспарян, мучаясь из-за судорог в ноге, расплакалась и сдалась, отказавшись играть дальше.

Таким образом, Свитолина вышла в третий круг Уимблдона.

Ниже, на видео матча, мучения Гаспарян начинаются с 1:44:30.

Видео: 

Еліна Світоліна - Маргарита Гаспарян. Дивитися онлайн. LIVE трансляція

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