Российские хоккеисты оконфузились на молодежном чемпионате мира по хоккею

06 января 2021 г. 13:28
Автор: Виталий Лабскир
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Молодежная сборная России по хоккею после разгромного поражения в полуфинале от канадцев (0:5) в полуфинале молодежного чемпионата мира проиграла и 20-летним финским сверстникам в матче за 3-е место.

В поеднке за "бронзу" российская "молодежка" открыла счет, на что хоккеисты молодежной сборной Финляндии ответили четырьмя своими шайбами и победили 4:1.

Второй раз за последние 10 лет Россия осталась без медалей молодежного чемпионата мира. При этом золотые медали молодежная сборная России в последний раз звавоёвывала в 2011 году.

 

Видео: 

Finland vs Russia BRONZE MEDAL Highlights | 2021 World Junior Championship

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