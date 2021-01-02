Российские лыжники завалили друг друга перед финишем этапа "Тур де Ски"

02 января 2021 г. 17:35
Автор: Виталий Лабскир
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На лыжной многодневке "Тур де Ски" сегодня "отличились" российские спортсмены.

"Тур де Ски-2021" проходит без диктующих мировую моду норвежских лыжников, покольку те решили не подвергать себя дополнительной опасности заразиться коронавирусом.

Сегодня в гонке с масс-стартом на 15 км классическим сителем на трассе в швейцарском Валь-Мюстаире один российский лыжник - Александр Большунов, уйдя в отрыв, финишировал первым. Трое других - Алексей Червоткин, Евгений Белов и Иван Якимушкин боролись за 2-е место. 

На последнем перед финишем вираже Белов толкнул Червоткина. Оба упали. Якимушкин, объезжая их, вынужденно ушел на огромный крюк. Этими ляпами российских гонщиков воспользовался шедший за ними швейцарец Дарио Колонья и спокойно занял 2-е место.

Ниже на видео вышеописанная ситуация, начиная с 2:40.

Видео: 

Большунов ушёл в отрыв. Белов толкает Червоткина. Лыжные гонки. Тур де Ски 2021. Масс- старт.Мужчины

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