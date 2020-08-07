Российские силовики застрелили одного из сильнейших борцов в мире

07 августа 2020 г. 16:45
Автор: Виталий Лабскир
383 просмотра

В российском городе Назрань в ходе спецоперации застрелен 25-летний ингушский борец вольного стиля Муслим Евлоев, с успехом выступавший за сборную Киргизии.

В 2018 году Евлоев стал чемпионом Азии по вольной борьбе в весовой категории 74 кг. И, вот, два года спустя, борца не стало.

Как собщают "Кавказ. Реалии", ликвидация Елоева была осуществлена в ночь на 7 августа в столице Ингушетии - Назрани. По версии силовиков, он укрывал в доме сторонников незаконного вооруженного формирования.

Как сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета России, накануне вечером у правоохранительных органов появилась информация, что подозреваемые намеревались совершить преступления террористического характера.

Евлоев имел российское и киргизское гражданство.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53