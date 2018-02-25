Российские спортсмены пойдут на церемонии закрытия зимней Олимпиады-2018 без флага своей страны

В последний день зиних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенхчане, Олимпийскому комитету России отказали в восстановлении в правах. Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что российская сторона сделала недостаточно для возвращения в международное олимпийское движение.

МОК не разрешил российским спортсменам идти на церемонии закрытия под флагом своей страны.

Делегация олимпийских атлетов России пойдет флагом с пятью олимпийскими кольцами. Нести флаг будет олимпийский волонтер.

Во время зимней Олимпиаде в Пхенхчане на допинге попались двое олимпийских атлетов России - керлингист Алексей Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.