Российские спортсмены пойдут на церемонии закрытия зимней Олимпиады-2018 без флага своей страны

25 февраля 2018 г. 12:54
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В последний день зиних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенхчане, Олимпийскому комитету России отказали в восстановлении в правах. Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что российская сторона сделала недостаточно для возвращения в международное олимпийское движение.

МОК не разрешил российским спортсменам идти на церемонии закрытия под флагом своей страны.

Делегация олимпийских атлетов России пойдет флагом с пятью олимпийскими кольцами. Нести флаг будет олимпийский волонтер.

Во время зимней Олимпиаде в Пхенхчане на допинге попались двое олимпийских атлетов России - керлингист Алексей Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.

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