Российский боец устроил провокацию во время дуэли взглядов

Накануне турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176 бойцы традиционно провели дуэли взглядов. В одной из пар дошло до рукоприкладства

Турнир пройдет в Лас-Вегасе. Главным его поединком станет противостояние в тяжелом весе между Алистаром Оверимом из Нидерландов и бразильцем Аугусто Сакаи.

В ходе же дуэли взглядов «отличился» россиянин Зелим Имадаев, который устроил провокацию, дав пощечину своему сопернику Мишелу Перейре из Бразилии.

Президент UFC Дейна Уайт сумел сделать так, чтобы на этом инцидент был исчерпан. После чего Уайт еще принес свои извинения за то, что не упредил агрессию россиянина.