Российский боксер заразил украинского

Украинскому боксеру Карену Чухаджяну вышел боком боксерский поединок в Калининграде против россиянина Сергея Воробьева.

Этот бой состоялся еще два месяца назад. Чухаджян одержал победу по очкам и завоевал титул WBA International.

Вернувшись же в Украину, Чухаджян почувствовал себя плохо и заболел. Нет, не коронавирусом, а гепатитом А. Чухаджян тяжел болел, и уже восстанавливается.

Как оказалось, он заразился от Воробьева. При этом украинский боксер признался, что не держит зла на россиянина, поскольку Воробьев не знал на момент проведения поединка, что уже болен гепатитом.