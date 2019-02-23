Российский двоеборец настолько любит своего президента, что написал его фамилию на среднем пальце

23 февраля 2019 г. 20:44
Автор: Виталий Лабскир
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Большой любитель Владимира Путина получил предупреждение от организаторов чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде за необычное проявление этой любви.

Россиянин Виталий Иванов, выступающий в лыжном двоеборье, написал V.V.Putin на средем пальце перчатки левой руки и стал демонстративно показывать эту надпись на видеокамеру.

Организаторы соревнований, помимо вынесения предупреждения Иванову, также обязали спорстсмена стереть, либо закрасить надпись, поскольку любые политические заявления и демонстрации, согласно регламенту, запрещены.

Виталий Иванов пояснил, что нанес фамилию и инициалы своего президента, поскольку является кумиром Владимира Путина.

Правда, в социальных сетях активно обсуждают, почему для прославления своего кумира спортсмен выбрал именно средний палец.

Да, двоеборцем Виталий Иванов оказался так себе. Он занял по итогам прыжков с трамплина и лыжной гонки лишь 37-е место.

 

 

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