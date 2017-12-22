Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин полез драться и получил жесткий отпор

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Коламбусом" один из лидером "Питтсбурга" россиянин Евгений Малкин нанес удар в лицо капитану "Коламбуса" Нику Фолиньо. Фолиньо принял бой и серьезно наказал Малкина.

От Фолиньо прошли несколько прицельных и при этом жестких ударов в лицо Малкина.

Когда судья разнял драчунов, Малкин оставался стоять на ногах, на при этом явно было видно, что ему некомфртно и очень больно.

После матча, который, к слову, завершился победой "Питтсбурга" по буллитам - 3:2, Малкин сказал, что в драках (а их в матче было несколько) нет ничего удивительного, поскольку между хоккеистами "Питтсбурга" и "Коламбуса" существует нескрывемая давняя вражда.