Российский хоккеист своей грязной игрой спровоцировал массовую драку

Таких хоккеистов, как россиянин Никита Кучеров, очень не любят и не уважают в НХЛ за грязные и подлые поступки, нарушающие хоккейную этику.

Шла заключительная минута третьего периода третьего полуфинального матча серии плей-офф Кубка Стэнли между "Тампа-Бэй Лайтинг" и "Нью-Йорк Айлендерс". "Тампа-Бэй" уступала 3:4 и, дабы отыграться, выпустила вместо вратаря шестого полевого игрока. Но случилась потеря шайбы, и хоккеист "Айлендерс" Жан-Габриэль Пажо выкатился на пустые ворота "Тампа-Бей".

Кучеров стал преследовать Пажо, однако россиянин откровенно не успевал. Сначала Кучеров стал цеплять соперника клюшкой, а затем поступил откровенно брутально - ударил Пажо наотмашь клюшкой по ногам.

Пажо устоял на ногах, забросил шайбу в ворота, сделав счет 5:3, после чего решил наказать Кучерова за грубость.

Грязная игра Кучерова в результате спровоцировала массовую драку, по итогам которой сразу 5 хоккеистов получили 10-тиминутные штрафы за неспортивное поведение..

"Нью-Йорк Айлендерс" же, выиграв 5:3, теперь минимально уступает в серии до четырех побед - 1-2.