 

Российский хоккеист сыграл грубо, а затем струсил драться

05 октября 2019 г. 13:45
Автор: Виталий Лабскир
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Российский защиник команды НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров угодил в позорную ситуацию в матче против "Калгари Флеймз".

В одном из эпизодов Задоров сыграл грубо и грязно против соперника Марка Янковски, впечатав того в борт.

За Янковски тут же заступился партнер по "Калгари" Милан Лучич. Лучич вызвал Задорова на бой, но роосиянин струсил и не стал драться.

Даже получив от Лучича кулаком в лицо, Задоров не стал отвечать, а лишь попытался приобнять Лучича и спрятаться. В итоге Задоров был освистан трибунами.

Арбитр же выписал Задорову 2 минуты штрафа за толчок соперника на борт и еще 5 минут - за драку. Лучич получил 2 штрафные минуты за провокацию, плюс 5 минут за драку и еще и был удален до конца игры.

Задоров же после матча стал возмущаться тем, что судья несправедливо выписал ему 5 минут штрафа за драку и жалко оправдываться, мол, совсем не испугался Лучича, поскольку в своей карьере неоднократно дрался на льду.

 

Видео: 

NHL Fights: Milan Lucic (CGY) vs. Nikita Zadorov (COL) | LIVE 10-3-19

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