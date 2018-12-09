Российский хоккеист ударил белорусского судью в лицо. У судьи сотрясение мозга

Беспрецедентной грубостью по отношению к арбитру "отличился" российский хоккеист команды "Локомотив" (Ярославль) Артур Каюмов.

В матче чемпионата КХЛ между "Локомотивом" и финским "Йокеритом" Каюмов сначала провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена из "Йокерита" не в корпус, а в голову. После этого завязалась драка. Лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов умышленно заехал кулаком в лицо белорусскому лайнсмену Ивану Дедюле.

Как оказалось, у Дедюли сотрясение мозга.

Каюмов во время матча получил 5+20 штрафны минут за удар соперника в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй.

После же матча Каюмову было выписано восемь матчей дисквалификации за то, что он ударил арбитра, четыре игры — за атаку в голову соперника, а ещё один матч добавился автоматом из-за двух больших штрафов.

Таким образом хоккеист получил 13 матчей дисквалификации, а кроме того, он отрафован на 400 тысяч гривен.