Российский хоккеист ударил белорусского судью в лицо. У судьи сотрясение мозга

09 декабря 2018 г. 12:35
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Беспрецедентной грубостью по отношению к арбитру "отличился" российский хоккеист команды "Локомотив" (Ярославль) Артур Каюмов.

В матче чемпионата КХЛ между "Локомотивом" и финским "Йокеритом" Каюмов сначала провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена из "Йокерита" не в корпус, а в голову. После этого завязалась драка. Лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов умышленно заехал кулаком в лицо белорусскому лайнсмену Ивану Дедюле.

Как оказалось, у Дедюли сотрясение мозга.

Каюмов во время матча получил 5+20 штрафны минут за удар соперника в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй.

После же матча Каюмову было выписано восемь матчей дисквалификации за то, что он ударил арбитра, четыре игры — за атаку в голову соперника, а ещё один матч добавился автоматом из-за двух больших штрафов.

Таким образом хоккеист получил 13 матчей дисквалификации, а кроме того, он отрафован на 400 тысяч гривен.

 

 

Видео: 

Игрок Локомотива Каюмов ударил судью во время матча КХЛ - арбитр Дедюля получил ЧМТ

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