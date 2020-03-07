Российский и американский боец поскандалили в ходе дуэли взглядов

В Лас-Вегасе состоялась первая пресс-конференция, посвященная предстоящему поединку бойцов UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Завершилась пресс-конференция дуэлью взглядов, на которой Хабиб ударил ногой чемпионский пояс Фергюсона.

Фергюсон положил на пол свой чемпионский пояс для того, чтобы стать в боевую стойку.

В ходе обмена "любезностями", Нурмагомедов позволил себе пнуть пояс Фергюсона.

Бой намечен на 18 апреля. Однако этот поединок уже четырежды срывался и переносился по вине то россиянина, то американца.