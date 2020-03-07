Российский и американский боец поскандалили в ходе дуэли взглядов

07 марта 2020 г. 12:49
Автор: Виталий Лабскир
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В Лас-Вегасе состоялась первая пресс-конференция, посвященная предстоящему поединку бойцов UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Завершилась пресс-конференция дуэлью взглядов, на которой Хабиб ударил ногой чемпионский пояс Фергюсона.

Фергюсон положил на пол свой чемпионский пояс для того, чтобы стать в боевую стойку.

В ходе обмена "любезностями", Нурмагомедов позволил себе пнуть пояс Фергюсона.

Бой намечен на 18 апреля. Однако этот поединок уже четырежды срывался и переносился по вине то россиянина, то американца.

Видео: 

Хабиб психанул / Битва взглядов Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон РУССКАЯ ОЗВУЧКА

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