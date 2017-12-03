Российский комментатор назвал в прямом эфире "алкоголиком" президента федерации биатлона Украины

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что не удивлен тем, что россияне собирались целенаправленно испортить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, чтобы у украинских биатлонисток была отобрана золотая олимпийская медаль за победу в эстафете.

Скандальный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, освещающий биатлон на российском спортивном канале "Матч" в ответ на это заявление Брынзака, комментируя сегодня в прямом эфире гонку этапа Кубка мира в Швеции, дал понять, что Брынзак - "алкоголик", заявив, что "пьянство до добра не доводит".

Вот этот аудио и видеофрагмент.