Российский комментатор назвал в прямом эфире "алкоголиком" президента федерации биатлона Украины

03 декабря 2017 г. 19:42
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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что не удивлен тем, что россияне собирались целенаправленно испортить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, чтобы у украинских биатлонисток была отобрана золотая олимпийская медаль за победу в эстафете.

Скандальный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, освещающий биатлон на российском спортивном канале "Матч" в ответ на это заявление Брынзака, комментируя сегодня в прямом эфире гонку этапа Кубка мира в Швеции, дал понять, что Брынзак - "алкоголик", заявив, что "пьянство до добра не доводит".

Вот этот аудио и видеофрагмент.

Видео: 

''Бомбежка'' Губерниева на заявление В.Брынзака #БИАТЛОН #СЕМЕРЕНКО #РОДЧЕНКОВ

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