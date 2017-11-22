Российский скелетонист, попавшийся на допинге, лишен золотой олимпийской медали Сочи-2014

22 ноября 2017 г. 16:16
Источник: "Спорт-Экспресс"
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Допинговая лавина продолжает накрывать нечистоплотных российских спортсменов. Названы имена еще четырех таковых. Среди них - обладатель, теперь уже бывшей, золотой медали зимней Олимпиады-2014 в Сочи скелетонист Александр Третьяков.

Международный олимпийский комитет вынес решение о лишении российских скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной "золота" и "бронзы" Олимпиады-2014 за нарушение антидопинговых правил. Также спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Те же санкции вынесены в отношении еще двух российских скелетонисток, выступавших на Зимней Олимпиаде в Сочи - Марии Орловой и Ольги Потылицыной (6-е и 5-е место соответственно).

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