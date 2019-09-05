 

Руис - Джошуа. Первая дуэль взглядов перед матчем-реваншем

05 сентября 2019 г. 11:56
Автор: Виталий Лабскир
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Мексиканский боксер Энди Руис, сенсационно нокаутировавший три месяца назад британца Энтони Джошуа и отобравший пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA , IBF и WBO, уверен, что Джошуа не сможет вернуть пояса в матче-реванше.

Матч-реванш запланирован на 7 декабря в Саудовской Аравии.

Пока же Руис и Джошуа прилетели в Саудовскую Аравию, чтобы провести совместную пресс-конференцию и посмотреть друг другу в глаза.

"Энди сейчас чемпион. Это продлится до 7 декабря, когда два воина пойдут на войну, а лучший выйдет победителем", - сказал Джошуа.

"Я собираюсь сохранить эти пояса. Я привезу их обратно в Мексику. Я действительно взволнован. 7 декабря я собираюсь сделать еще одну историю. Я собираюсь победить здесь таким же образом, как и выиграл 1 июня, Я всё ещё голоден и докажу это.  Я не хочу 15-ти минут славы, я хочу оставаться чемпионом целое поколение", - заявил Руис.

Видео: 

Andy Ruiz & Anthony Joshua Face-Off For First Time Since First Fight

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