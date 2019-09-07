Руис не снял сомбреро на дуэли взглядов с Джошуа

Мексиканский боксер-супертяж Энди Руис и британец Энтони Джошуа встречей в Лондоне завершили пресс-тур перед матчем реваншем.

В ходе пресс-конференции всё сводилось к тому, что Руис обещал сохранить чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO, завоеванные в первом бою с Джошуа, а Джошуа заверял, что намерен вернуть пояса себе.

Во время позирования перед фото- и видеокамерами, а также во время дуэли взглядов Руиз так и не снял с головы сомбреро.

Матч-реванш между Руисом и Джошуа намечен на 7 декабря в Саудовской Аравии.