 

Руис не снял сомбреро на дуэли взглядов с Джошуа

07 сентября 2019 г. 17:12
Автор: Виталий Лабскир
27 просмотров

Мексиканский боксер-супертяж Энди Руис и британец Энтони Джошуа встречей в Лондоне завершили пресс-тур перед матчем реваншем.

В ходе пресс-конференции всё сводилось к тому, что Руис обещал сохранить чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO, завоеванные в первом бою с Джошуа, а Джошуа заверял, что намерен вернуть пояса себе.

Во время позирования перед фото- и видеокамерами, а также во время дуэли взглядов Руиз так и не снял с головы сомбреро.

Матч-реванш между Руисом и Джошуа намечен на 7 декабря в Саудовской Аравии.

 

Видео: 

El careo entre Anthony Joshua y Andy Ruiz | Diario AS

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.