Руководство "Металлиста 1925" провело экстренное совещание и сообщило о его итогах

07 июля 2020 г. 19:21
Автор: Виталий Лабскир
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"Металлист 1925" сделал официальное заявление.

Сегодня, 7-го июля 2020 года, на экстренном совещании с участием руководства, учредителей, а также главного тренера ФК "Металлист 1925" было принято решение контракт с профессиональным футболистом Робертом Гегедош расторгнуть по соглашению сторон, сообщил сайт "Металлиста 1925".

Гегедош появился в "Металлисте 1925" в зимнее межсезонье, перейдя из "Миная", откуда также  перед этим ушел со скандалом.

За "Металлист 1925" Гегедош успел провести 3 матча. Во всех он выходил на замену и не забил ни одного гола.

 

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