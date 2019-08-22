Руни "вырубил" соперника ударом в лицо и получил красную карточку

Английская "звезда" американского футбольного клуба "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни "отличился" очень грубыв фолом.

В матче чемпионата MLS между "Ди Си Юнайтед" и "Нью-Йорк Ред Буллз" Руни на 21-й минуте, когда его партнер подавал угловой, радикальным образом решил проблему освобождения от опеки, отправив в нокаут ударом кулаком в лицо футболиста команды-соперника Кристиана Кассереса.

Арбитр, прибегнув к помощи VAR, показал Руни прямую красную карточку за грубость.

Вашингтонский "Ди Си Юнайтед", играя, таким образом с середины первого тайма вдесятером, да еще и без своего лидера, потерпел поражение 1:2.