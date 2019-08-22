 

Руни "вырубил" соперника ударом в лицо и получил красную карточку

22 августа 2019 г. 13:17
Автор: Виталий Лабскир
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Английская "звезда" американского футбольного клуба "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни "отличился" очень грубыв фолом.

В матче чемпионата MLS между "Ди Си Юнайтед" и "Нью-Йорк Ред Буллз" Руни на 21-й минуте, когда его партнер подавал угловой, радикальным образом решил проблему освобождения от опеки, отправив в нокаут ударом кулаком в лицо футболиста команды-соперника Кристиана Кассереса.

Арбитр, прибегнув к помощи VAR, показал Руни прямую красную карточку за грубость.

Вашингтонский "Ди Си Юнайтед", играя, таким образом с середины первого тайма вдесятером, да еще и без своего лидера, потерпел поражение 1:2.

Видео: 

Wayne Rooney gets a straight red card for elbowing after VAR review

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