С нокдауном, но без нокаута. Украинский супертяж Выхрист побил поляка Соколовски

28 ноября 2020 г. 13:01
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист одержал свою 5-ю победу в 5-ти боях проведенных на профессиональном ринге.

В Нанте (Франция) прошел вечер бокса. Выхрист дрался против Камила Соколовски из Польши.

За 30 секунд до завершения 3-го раунда украинец отправил поляка в нодаун (ниже на видео боя на 10:40). Однако добить  соперника Выхристу не удалось.

Бой продлился все 6 раундов, предусмотренных регламентом, и завершился единогласной безоговорочной победой Выхриста по очкам. Все судьи поставили на своих записках 60-53 в пользу украинского боксера. То есть Выхрист выиграл все 6 раундов на записках каждого судьи.

При этом следует отметить, что впервые на профессиональном ринге Выхрист не нокаутировал соперника.

Видео: 

Vykhryst (Faust) vs Sokolowski - Full Fight

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