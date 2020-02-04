С носка - в голову. Футболист "врезал" болельщику

Скандальная ситуация у кромки футбольного поля.

В Бразилии в Лиге Катариненсе проходил матч между командами "Фигеренсе" и "Аваи".

Футболист "Аваи" Бруно Силва после того, как был заменен, стал провоцировать болельщиков "Фигеренсе", показывая на пальцах трибунам, что "Аваи" ведет в счете - 2:0.

Один из фанов "Фигеренсе" проник в игровую зону и практически сразу был уложен на землю броском через бедро в исполнении запасного вратаря "Аваи" Гледсона. Тут же подбежал Бруно Силва и нанес лежавшему фанату удар ногой в голову.

Дальше в дело вступили полицейские и сумели изолировать нескольких особо буйных фанов.

Матч же так и завершился - 2:0 в пользу "Аваи".