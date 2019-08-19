С победителями и без проигравших. Марафон "Освобождение" в Харькове

Марафон "Освобождение" уже традиционно является спортивной визитной карточкой Харькова. В минувший уик-энд он состоялся уже в 34-й раз. При этом традиционно на старт вышли как профессиональные бегуны, так и любители.

3 километра, 10 километров, полумарафон и классическая марафонская дистанция - 42 километра 195 метров - такой была программа нынешнего марафона "Освобождение". Еще был отдельный зачет для тех, кто преодолевал дистанцию ​​на роликовых коньках. На старт соревнований вышло около трех тысяч бегунов, представлявших украинские и зарубежные города. Любители и профессионалы выбирали себе дистанцию ​​по силам. И, как обычно, в марафоне "Освобождение" были победители, но не было тех, кто бы проиграл.

Глеб Егоров, участник марафона "Освобождение":

В первый раз марафон бежал. Конечно же, эмоции положительные. Очень рад. В следующем году приду обязательно еще раз

Валентина Литвин, участница марафона "Освобождение":

Я получаю удовлетворение от того, что я могу. Мне уже 71 будет, и я еще бегу. И, дай бог, чтобы я бегала еще лет 20. Я бы была согласна.

Уже не впервые участницей марафона "Освобождение" была губернатор Юлия Светличная. Она пробежала дистанцию ​​10 километров, показав время 56 минут и 33 секунды.



Юлия Светличная, председатель ХОГА:

Завжди, коли займаєшся спортом, відчуваєш радість. Особливо, коли назустріч біжать люди, посміхаються. Підбодрюють тебе до фінішу. І це надихає. Це надає сил, і, дійсно, ти перемагаєш себе.

Победителем наиболее тяжелой дистанции - непосредственно марафона стал бегун из Кременчуга Антон Заиченко. Он преодолел 42 километра 195 метров за 2 часа 40 минут и 13 секунд. Следует еще отметить, что самомоу молодому участнику соревнований было 3 года, а самому старшему - 98.