С вручением серебряной салатницы. Но без пива

28 июня 2020 г. 19:02
Автор: Виталий Лабскир
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Награждение чемпиона Германии по футболу прошло с коронавирусными ограничениями.

Завершился чемпионат Германии по футболу. Мюнхенская “Бавария” досрочно, причем 8-й сезон подряд, стала победителем бундеслиги

После заключительного, 34-го тура, в котором “Бавария” взяла верх над “Вольфсбургом” 4:0, мюнхенской команде был вручен чемпионский трофей. Таковым в Германии является серебряная салатница. Плюс с к этому форвард “Баварии” Маруиш Левандовски получил индивидуальный трофей лучшего бомбардира сезона, забив 34 гола.

Традиционнго в Германии такое награждение сопровождается огромным количеством пива, котрое пьется и льется прямо на поле.

Однако в этом году на награждении не оказалось ни капли пива. Это запрещено медицинским протоколом из-за коронавирусных реалий. Немцы же неукоснительно придерживаются предписанных ограничений, в том числе на футбольном поле.

 

Видео: 

FC Bayern München - 2019/20 Bundesliga Title Celebrations

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