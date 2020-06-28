С вручением серебряной салатницы. Но без пива

Награждение чемпиона Германии по футболу прошло с коронавирусными ограничениями.

Завершился чемпионат Германии по футболу. Мюнхенская “Бавария” досрочно, причем 8-й сезон подряд, стала победителем бундеслиги

После заключительного, 34-го тура, в котором “Бавария” взяла верх над “Вольфсбургом” 4:0, мюнхенской команде был вручен чемпионский трофей. Таковым в Германии является серебряная салатница. Плюс с к этому форвард “Баварии” Маруиш Левандовски получил индивидуальный трофей лучшего бомбардира сезона, забив 34 гола.

Традиционнго в Германии такое награждение сопровождается огромным количеством пива, котрое пьется и льется прямо на поле.

Однако в этом году на награждении не оказалось ни капли пива. Это запрещено медицинским протоколом из-за коронавирусных реалий. Немцы же неукоснительно придерживаются предписанных ограничений, в том числе на футбольном поле.