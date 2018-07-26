Салах забил через минуту после выхода на поле

В американском Ист-Ратерфорде в рамках "Международного Кубка чемпионов" встретились два гранда английского футбола - действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" и финалист Лиги Чемпионов "Ливерпуль".

Голов в этом матче не было почти час, пока Лерой Сане не вывел "Манчестер Сити" вперед.

За "Ливерпуль" на 62-й минуте матча вышел на поле на замену главная "звезда" команды египтянин Мохаммед Салах. А на 63-й Салах уже забил гол, сравняв, таким образом, счет.

Развязка пришлась на 4-ю компенсированную минуту. В ворота "Манчестер Сити" был назначен пенальти, который реализовал Садио Мане.

Таким образом, победа "Ливерпуля" - 2:1.