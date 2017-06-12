Самый быстрый спринтер мира прощается с большим спортом

Ямайский спринтер Усейн Болт победил в последнем забеге на дистанции 100 метров на родине.

Болт принял участие в забеге Racers Grand Prix, состоявшемся в Кингстоне. Он одержал победу с результатом 10,03 секунды. После забега 30-летний спринтер совершил круг почета и поцеловал финишную черту.

В феврале Болт объявил, что завершит карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года. Мировое первенство пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).