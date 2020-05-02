Самый результативный матч в сезоне с хет-триком за тайм

02 мая 2020 г. 16:39
Автор: Виталий Лабскир
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В чемпионате Беларуси по футболу, игнорирующем коронавирус, начался 7-й тур. Матч, открывавший сегодняшнюю программу тура вышел феерическим.

Футбольный клуб "Минск", в основном составе которого вышли два украинских футболиста - Дмитрий Рыжук и Евгений Чаговец, принимал команду "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.

Гости выиграли 5:2. При этом в первом тайме, завершившемся со счетом 4:1, футболист "Торпедо-БелАЗа" Валерий Горбачик сделал хет-трик.

Данный поединок с 7 забитыми голами стал пока самым результативным в нынешнем сезоне в чемпионате Беларуси. Футболисты же "Торпедо-БелАЗа", набрав 14 очков, вышли на промежуточное первое место

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