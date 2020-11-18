Сборная Германии по футболу на коленях. Поражение 0:6 от сборной Испании

18 ноября 2020 г. 13:48
Автор: Виталий Лабскир
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Сборная Германии по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории в официальных матчах.

В заключительном, 6-м туре, групповой стадии Лиги Наций-2020 Германия проиграла Испании - 0:6.

Испания, набрав 11 очков, выиграла группу. У Германии - 9 очков и 2-е место. У Украины после 5-ти матчей 6 очков, у Швейцарии также после 5-ти матчей - 3.

УЕФА предстоит выбрать один из трех варантов, как быть с несыгранным поединком Швейцария - Украина: провести его весной; присудить Украине техническое паражение; определить исход матча жеребьевкой.

 

Видео: 

Spainn vs Germanyy 6−0 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts - 2020

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