Сборная Украины по футболу вылетела из Харькова в Албанию. Без Марлоса

05 октября 2017 г. 11:35
Источник: zbirna.com
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Сегодня утром чартером Харьков - Тирана сборная Украины по футболу отправилась на матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 против сборной Косово.

Из Тираны сборная Украины на автобусе переедет в Шкодер. Именно в этом албанском городе сборная Косово решила провести домашний поединок отбора ЧМ-2018 со сборной Украины.

В состав украинской делегации вошли 22 игрока. В последний момент стало известно, что из-за рецидива старой травмы не летит Виктор Цыганков. Также отсутствует Марлос. Натурализованный бразилец отправился в Киев решать юридические проблемы. И, если успеет их решить, то прилетит в Албанию из Киева.

В результате из Харькова полетели вратари Андрей Пятов, Максим Коваль, Андрей Лунин; защитники Александр Кучер, Евгений Хачериди, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Игорь Пердута, Эдуард Соболь, Павел Лукьянчук ; полузащитники Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев,  Виталий Буяльский, Руслан Ротань, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский, Александр Караваев; нападающие Артем Кравец, Артем Беседин.

Сегодня вечером сборная Украины на стадионе "Лоро Боричи" проведет тренировку.

В пятницу, 6 октября сборная Украины сыграет в Шкодере с Албанией. После матча команда Андрея Шевченко вернется в Киев, где 9 октября примет команду Хорватии..

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