Сборная Украины по футболу будет готовиться в Харькове к решающим матчам отбора на ЧМ-2018

Стал известен предварительный график подготовки сборной Украины по футболу к поединкам отборочного турнира ЧМ-2018 против сборных Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября).

В понедельник, 2 октября, игроки сборной соберутся в Харькове

Кстати, для футболистов донецкого "Шахтера" такой вариант получится очень даже комфортным, поскольку накануне сбора, в воскресенье, 1 октября, они проведут в Харькове матч Премьер-Лиги со львовскими "Карпатами".

Сборную Украины для устроят только две победы для того, чтобы не потерять шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России.