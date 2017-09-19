Сборная Украины по футболу будет готовиться в Харькове к решающим матчам отбора на ЧМ-2018

19 сентября 2017 г. 18:55
Источник: zbirna.com
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Стал известен предварительный график подготовки сборной Украины по футболу к поединкам отборочного турнира ЧМ-2018 против сборных Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября).

В понедельник, 2 октября, игроки сборной соберутся в Харькове

Кстати, для футболистов донецкого "Шахтера" такой вариант получится очень даже комфортным, поскольку накануне сбора, в воскресенье, 1 октября, они проведут в Харькове матч Премьер-Лиги со львовскими "Карпатами".

Сборную Украины для устроят только две победы для того, чтобы не потерять шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России.

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