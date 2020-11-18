Сборная Украины по футболу отправилась домой из швейцарского карантина

Футболисты сборной Украины покинули Швейцарию, так и не сыграв со сборной этой страны в матче Лиги Наций из-за запрета медицинских чиновников швейцарского кантона Люцерн.

Как сообщил официальный сайт УАФ, в 14.00 чартерный рейс вылетел в Киев.

После прилета в Борисполь все члены українской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Судьбу матча Швейцария - Украина предстоит решить УЕФА. При этом швейцарцы категорически против того, чтобы проводить этот матч в следующем году и надеются, что украинцам будет присуждено техническое поражение. Украина же настаивает на том, чтобы матч был сыгран.