Сборная Украины по футболу отправилась домой из швейцарского карантина

18 ноября 2020 г. 14:39
Автор: Виталий Лабскир
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Футболисты сборной Украины покинули Швейцарию, так и не сыграв со сборной этой страны в матче Лиги Наций из-за запрета медицинских чиновников швейцарского кантона Люцерн.

Как сообщил официальный сайт УАФ, в 14.00 чартерный рейс вылетел в Киев.

После прилета в Борисполь все члены українской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Судьбу матча Швейцария - Украина предстоит решить УЕФА. При этом швейцарцы категорически против того, чтобы проводить этот матч в следующем году и надеются, что украинцам будет присуждено техническое поражение. Украина же настаивает на том, чтобы матч был сыгран.

 

 

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