Сборная Украины по футболу прибыла в Харьков

Сборная Украины по футболу сегодняшнего дня в Харькове. Здесь начался тренировочный сбор главной футбольной команды страны.

Сборная Украины по футболу в последние годы облюбовала Харьков в качестве тренировочной базы. Вот и сегодня здесь начался тренировочный сбор. Первым в гостиницу, где жиыет сборная, приехал харьковчанин Артем Беседин, который провел прошлый сезон, играя за киевское "Динамо". Впоследствии подъхал автобус, который привез большинство игроков сборной. Они прилетели из Киева. На этот сбор вызван один новичок - Николай Шапаренко.

Николай Шапаренко, футболист сборной Украины:

Только хорошее, хорошее настроение. Познакомился с ребятами, которых не знал, в аэропорту. Так что настроение - супер.

А еще после долгого отсутствия - прошел целый год, в сборную вызван опытный форвард Евгений Селезнев. в последнее время он стал лидером своей турецкой команды "Акхисар Беледиспор".

Евгений Селезнев, футболист сборной Украины:

Да мне всегда все рады. Вон - Бойко. Боя, Дениска, ты мне рад? Больше всего я рад тебе. Ну, вот, видите.

Целую неделю сборная Украины будет тренироваться в Харькове. При этом, как уже бывает традиционно, запланирована и открытая для болельщиков тренировки. Далее - два товарищеских матча в Швейцарии против сборных Албании и Марокко. После чего долгожданный всеми футболистами отпуск по завершении сезона.