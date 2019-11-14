Сборная Украины по футболу сыграет против эстонцев в синем

Форма сборной Украины по футболу, в которой игроки сегодня выйдут на поле в Запорожье в товарищеском матче против сборной Эстонии.

Футболисты сборной Украины будут в синей форме. Вратарь - в красной.

Эстонцы - в белой. Вратарь - в зеленой.

Заяка сборной Украины на матч выглядит таким образом:

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Владимир Шепелев, 5. Сергей Сидорчук, 6. Артем Шабанов, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Марьян Швед, 9. Роман Яремчук, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Дмитрий Иванисеня, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Евгений Шахов, 18. Роман Безус, 19. Сергей Болбат, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Не попал в заявку из футболистов, вызванных на нынешний сбор, Сергей Кривцов.