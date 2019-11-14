Сборная Украины по футболу сыграет против эстонцев в синем

14 ноября 2019 г. 16:25
Автор: Виталий Лабскир
10 просмотров

Форма сборной Украины по футболу, в которой игроки сегодня выйдут на поле в Запорожье в товарищеском матче против сборной Эстонии.

Футболисты сборной Украины будут в синей форме. Вратарь - в красной.

Эстонцы - в белой. Вратарь - в зеленой.

Заяка сборной Украины на матч выглядит таким образом:

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Владимир Шепелев, 5. Сергей Сидорчук, 6. Артем Шабанов, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Марьян Швед, 9. Роман Яремчук, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Дмитрий Иванисеня, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Евгений Шахов, 18. Роман Безус, 19. Сергей Болбат, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Не попал в заявку из футболистов, вызванных на нынешний сбор, Сергей Кривцов.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.