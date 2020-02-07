Сборная Украины по хоккею потерпела второе крупное поражение в олимпийском отборе

07 февраля 2020 г. 19:17
Автор: Виталий Лабскир
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В Нур-Султане (Казахстан) проходит отборочный хоккейный турнир к зимней Олимпиаде-2022. В группе, собравшейся в Нур-Султане, играют сборные Казахстана, Польши, Украины и Нидерландов.

Украинские хоккеисты в стартовый день проиграли казахам - 1:8, а сегодня потерпели поражение от поляков - 1:6.

После сегодняшнего поражения сборная Украины потеряла даже теоретические шансы за продолжение борьбы за олимпийскую путевку. Заключительный матч против сборной Нидерландов уже не будет иметь особого турнирного значения.

Видео: 

Highlights Poland Ukraine 07 02 2020

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