 

Сборная Украины победила в Харькове литовцев и почти отобралась в финальную часть Евро-2020

12 октября 2019 г. 13:26
Автор: Виталий Лабскир
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Сборная Украины по футболу практически оформила в Харькове столь ожидаемый выход  в финальную часть чемпионата Европпы по футболу, который в 2020 году пройдет на 12-ти стадионах 12-ти городов 11-ти государств

В рамках отборочного турнира к Евро-2020 Украина победила в Харькове Литву - 2:0. Голевой дубль сделал Руслан Малиновский.

Сборная Украины, имея 16 очков после 6-ти матчей, возглавляе турнирную таблицу группы "В".

Только катастрафический сценарий может привести к тому, что по итогам группового турнира Украина займет место ниже второго и не отберется в финальную часть Евро-2020. Этот катастрафический сценарий выглядит так: поражения в двух оставшихся матчах от Португалии и Сербии. К тому же от Сербии с разницей в более, чем в 5 мячей, при том, что сербы выиграют все три своих оставшихся поединка европейского отбора.

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