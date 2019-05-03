Сборную Украины по футболу не будут наказывать из-за натурализации Мораеса

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах со сборными Португалии и Люксембурга.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент ФФУ Андрей Павелко.

В тех двух матчах украинская сборная набрала 4 очка. И они, благодаря решению контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, не будут аннулированы.

Футбольные федерации Португалии и Люксембурга настаивали на том, чтобы засчитать сборной Украины технические поражения, аргументируя это тем, что у натурализованного Мораеса нет беспрерывного пятилетнего периода пребывания в Украине.