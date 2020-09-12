Сегодня в парке Горького - спортивная ярмарка

Седьмая спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» проходит сегодня, 12 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Она приурочена ко Дню физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

На время ярмарки организаторы разделили парк на три зоны:

- на центральной аллее представлены более 40 спортивных организаций и 20 фитнес-клубов Харькова;

- в зоне единоборств (слева от главной сцены) спортклубы боевых искусств проводят мастер-классы;

- на главной сцене проходят показательные выступления.

Гости спортивной ярмарки могут не только понаблюдать за выступлениями спортсменов, но и непосредственно попробовать себя в различных видах спорта, испытать силу и ловкость на тренажерах.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, в городе действительно многие харьковчане стали больше заниматься спортом, записывать детей в спортивные секции.

«Мы хотим, чтобы 35% горожан активно занимались спортом. Мы будем создавать спортивную инфраструктуру, чтобы удовлетворить потребности и людей, и федераций, чтобы спорт стал привычным, интересным времяпровождением, как, например, посещение кинотеатра. Поход на стадион тоже должен стать некой семейной традицией, подкрепленной философией общегородской спортивной семьи», - сказал Алексей Чубаров.