Серьезная авария во время гонки, едва не приведшая к трагедии

16 августа 2020 г. 20:06
Автор: Виталий Лабскир
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После столкновения гонщики упали, два мотоцикла оказались неуправляемыми, из-за чего могло случиться непоправимое .

На этапе MotoGP в австрийском Шпильберге столкнулись Жоан Зарко и Франко Морбиделли. Оба гонщика стали "кувыркаться" на земле, набивая себе ссадины.

При этом мотоциклы, делая кульбиты, вылетели на трассу, и просто невероятно повезло Валентино Росси, как раз находившемуся в этом месте трассы.. Росси в голову мог угодить, как один, так и другой мотоцикл. Но, к счастью, траектории их полетов разминулись с Росси, которому, пожалуй, оставалось лишь молиться, поскольку никаких шансов уйти от возможного столкновения с летящими мотоциклами не было.

Видео: 

MOTOGP Austria Franco Morbidelli & Johann Zarco Crash lucky Valentino rossi

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