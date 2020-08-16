Серьезная авария во время гонки, едва не приведшая к трагедии

После столкновения гонщики упали, два мотоцикла оказались неуправляемыми, из-за чего могло случиться непоправимое .

На этапе MotoGP в австрийском Шпильберге столкнулись Жоан Зарко и Франко Морбиделли. Оба гонщика стали "кувыркаться" на земле, набивая себе ссадины.

При этом мотоциклы, делая кульбиты, вылетели на трассу, и просто невероятно повезло Валентино Росси, как раз находившемуся в этом месте трассы.. Росси в голову мог угодить, как один, так и другой мотоцикл. Но, к счастью, траектории их полетов разминулись с Росси, которому, пожалуй, оставалось лишь молиться, поскольку никаких шансов уйти от возможного столкновения с летящими мотоциклами не было.