Сергей Богачук победил в Мексике техническим нокаутом. 18-я досрочная победа в 18-ти боях

26 сентября 2020 г. 15:41
Автор: Виталий Лабскир
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В мексиканском городе Мерида состоялся вечер бокса в главном бою которого непобедимый украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук дрался против мексиканца Алехандро Давилы.

После 6-ти раундов боксеры разошлись по углам, когда же прозвучал гонг о начале 7-го раунда, Давила не захотел продолжать поединок.

Рефери досчитал до 10-ти, после чего зафиксировал победу Богачука техническим нокаутом. На момент остановки боя Давила на записках судей выиграл 1-й раунд, Богачук - пять последующих.

Этой победой Богачук отстоял принадлежащий ему пояс WBC Continental Americas.

У Сергея Богачука, родившегося в Виннице и проживающего в США, это 18-я победа в 18-ти проведенных боях, при этом 18-я - нокаутом.

Видео: 

Serhii Bohachuk vs Alejandro Davila Full Fight

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