Сергей Бубка уверяет, что он не коррупционер

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал обвинения в корруупции в его адрес.

французское издание Le Monde опубликовало статью, в которой вице-президент международной федерации легкой атлетики (IAAF) и глава НОК Украины Сергей Бубка подозревается в коррупционной сделке..

В 2009 году Бубк перевел 45 тысяч долларов на счет офшорной компании, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Валентин Балахничев. А затем эти средства, якобы, использовались в обмен на голоса членов IAAF и МОК, участвовавших в выборах городов, которые примут Олимпийские игры.

Бубка заявил: