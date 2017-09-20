Сергей Бубка уверяет, что он не коррупционер

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал обвинения в корруупции в его адрес.
французское издание Le Monde опубликовало статью, в которой вице-президент международной федерации легкой атлетики (IAAF) и глава НОК Украины Сергей Бубка подозревается в коррупционной сделке..
В 2009 году Бубк перевел 45 тысяч долларов на счет офшорной компании, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Валентин Балахничев. А затем эти средства, якобы, использовались в обмен на голоса членов IAAF и МОК, участвовавших в выборах городов, которые примут Олимпийские игры.
Бубка заявил:
Le Monde ошибается. Этот платеж в 2009 году Валентину Балахничеву был предусмотрен за развитие проведения всемирно известного турнира "Звезды шеста" в других городах. Я могу смело утверждать, что мой голос на выборах Олимпийской столицы 2016 года никто не покупал и ни о какой коррупции с моей стороны не может быть и речи.