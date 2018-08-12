Сергей Стороженко: "Руководители Клуба и его собственники приветствуют громкое заявление Сергея Валяева"

Основатель харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" Сергей Стороженко прокомментировал слова главного тренера Сергея Валяева о готовности написать заявление об отставке.

Свой комментарий Сергей Стороженко оставил на гостевой официального сайта "Металлиста 1925":

Мы, учредители Клуба - люди создавшие его, не совершаем действий, которые могли бы навредить нашему детищу. Мы всячески оберегаем его, сознавая ответственность перед всеми вами и изучаем любые риски, грозящие нам всем. Тем более, мы не ниспускаемся до произвола в отношениях с кем бы то ни было. Мы готовы к открытому диалогу, уважительной дискуссии. Особенно понравились посты форумчан, которые не только читают и слушают, но и думают над прочитанным и услышанным. Нам нечего скрывать и именно поэтому мы немедленно, прошу это отметить, опубликовали послематчтевое интервью Сергея Валяева. Мне очень понравилось предложение провести встречу болельщиков с учредителями и тренерами во главе с Сергеем Валяевым. Хорошо бы провести такую встречу до матча следующего тура. Но, чтобы все были готовы к такой встрече, я хочу заявить следующее. Руководители Клуба и его собственники приветствуют громкое заявление Сергея Валяева и надеются, что он раскроет на этой встрече или в любой иной удобный для него час все нюансы неуважительного отношения к нему руководства Клуба и назовёт конкретных лиц, допустивших такое неуважение. Я лично благодарен Сергею Валентиновичу Валяеву за выбранное им время объявления своего резонансного заявления.

А пока хочу задать два вопроса. Прошу ответить на них предельно четко: да или нет:

1. Известны ли вам примеры неуважения к Сергею Валяеву со стороны руководства Клуба? Только без дублирования выдумок и домыслов. Да или нет?

2. Должны ли выполнятся правовые условия трудовых отношений в Клубе, контракты? Да или нет?

Спасибо!