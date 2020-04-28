Сергей Стороженко: "Жаль, что Девич изменил нашим договоренностям"

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал, что завершившему свою карьеру лучшему бомбардиру в истории "Металлиста" Марко Девичу делалось предложение о заключении контракта и проведении прощального матча в Харькове, но Девич изменил достигнутым договоренностям

Стороженко сообщил неофициальному сайту "Металлиста 1925" следующее:

Действительно, Марко Девич объявил о завершении карьеры футболиста. Однако это было прогнозируемо, и поэтому 10 октября 2019 года в ходе нашей встречи в Белграде мы говорили о том, что такое время приближается. Я от имени "Металлиста 1925" предложил Марко Девичу контракт и после его истечения прощальный матч. По поводу контракта Марко сомневался, поскольку не хотел уезжать из Сербии, а по поводу своего прощального матча нами была достигнута договоренность о его проведении. Более того, мы, "Металлист 1925", начали предварительную подготовку. Однако вскоре Марко Девич, приехав в Харьков, не позвонил нашему сотруднику, занимавшемуся этим вопросом, ни мне и, не повидавшись с нами, уехал. Перед отъездом он встретился с одним футбольным функционером и, как я думаю, после разговора с ним отменил свои планы и изменил нашим договоренностям. Жаль!