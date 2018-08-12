Сергей Валяев: "Скорее всего я напишу заявление об уходе"

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Сергей Валяев готов подать в отставку.

Сергей Валяев дал эмоциональную пресс-конференцию после победы "Металлиста 1925" над "Днепром-1" - 2:0 в матче 4-го тура первой лиги украинского футбола:

Сегодня была боевая хорошая игра. Но думаю, что, скорее всего, я напишу заявление об уходе. Есть моменты какие-то футбольные, не футбольные, которые я понять не могу. У меня люди почву из-под ног убирают, выбивают. Я так не могу работать. А футболисты молодцы. Честь им и хвала. Мужики, проявили характер! Но, честно говоря, в такой обстановке мне работать очень тяжело. С такой «поддержкой», как у меня, мне тяжело работать. Я не могу расшифровать, но скажу, что еще перед игрой с «Волынью» я хотел написать заявление об уходе, но где-то паузу взял. Но я вижу отношение ко мне, ситуация не меняется, поэтому я буду разговаривать с руководителями, стоит ли мне тут находиться. Я профессионал, я привык делать свою работу хорошо, качественно, вкладывать душу, здоровье, эмоции. Я думаю, сегодня все вы видели мои эмоции на стадионе. В свою очередь хочу, чтобы ко мне было уважение, но со стороны некоторых людей этого отношения нет. Поэтому я задаю вопрос, а нужен ли я тут и нужно ли мое пребывание здесь. Я парень гордый, я могу пойти на какие-то компромиссы, но, вы меня извините, есть вещи, которые я не могу принять и понять.