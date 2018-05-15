Сезон в украинском автокроссе начался гонкой в Харькове

15 мая 2018 г. 18:49
1 просмотр

Май. Харьков. Черкасская Лозовая. Это уже как пароль для всех любителей автокросса. Здесь традиционно стартует чемпионат Украины по автокроссу. И, вот, Черкасская Лозовая уже в 22-й раз приняла первый этап национального первенства

На первом этапе чемпионата Украины-2018 по автокроссу соревновались многие известные в отечественном автоспорте личности. В частности, один из ведущих украинских автогонщиков прошлого десятилетия Алексей Мочанов, который сейчас является популярным блоггером. Правда, даже во время своей спортивной карьеры, именно в автокроссе он не выступал

Алексей Мочанов, автогонщик:

Это для меня абсолютно новая дисциплина. Представьте себе, что ватерполисту предложили поучаствовать, например, в подводной охоте. Типа, ты ж плавать умеешь - давай. Окунулся в эту воду. Очень заинтересовало.

Безусловным фаворитом считался чемпион еще Советского Союза Александр Салюк. И он, действительно, победил в своем классе машин, не оставив соперникам никаких шансов.

Александр Салюк, победитель гонки:

Я получил огромное количество эмоций. Естественно, результат это подтверждает. Поэтому я, как говорится, получил эмоции на будущие действия. Заряд получил офигенный.

Чемпионы и призеры определились во многих зачетных группах багги и и кузовных автомобилей. При этом все без исключения участники отметили хорошую подготовку этой трассы в Черкасской Лозовой.

Алексей Беседин, организатор соревнований:

Два дня мы выясняли, кто сильнее на нашей замечательной трассе, которая считается самой лучшей в Украине, самой высотной, самой скоростной. 46 метров перепады высот, с которых сегодня неслись автомобили.

Впереди - летом и осенью, еще четыре этапа чемпионата Украины, по итогам которых определятся лучшие отечественные автокросмены.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.