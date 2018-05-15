Сезон в украинском автокроссе начался гонкой в Харькове

Май. Харьков. Черкасская Лозовая. Это уже как пароль для всех любителей автокросса. Здесь традиционно стартует чемпионат Украины по автокроссу. И, вот, Черкасская Лозовая уже в 22-й раз приняла первый этап национального первенства

На первом этапе чемпионата Украины-2018 по автокроссу соревновались многие известные в отечественном автоспорте личности. В частности, один из ведущих украинских автогонщиков прошлого десятилетия Алексей Мочанов, который сейчас является популярным блоггером. Правда, даже во время своей спортивной карьеры, именно в автокроссе он не выступал

Алексей Мочанов, автогонщик:

Это для меня абсолютно новая дисциплина. Представьте себе, что ватерполисту предложили поучаствовать, например, в подводной охоте. Типа, ты ж плавать умеешь - давай. Окунулся в эту воду. Очень заинтересовало.

Безусловным фаворитом считался чемпион еще Советского Союза Александр Салюк. И он, действительно, победил в своем классе машин, не оставив соперникам никаких шансов.

Александр Салюк, победитель гонки:

Я получил огромное количество эмоций. Естественно, результат это подтверждает. Поэтому я, как говорится, получил эмоции на будущие действия. Заряд получил офигенный.

Чемпионы и призеры определились во многих зачетных группах багги и и кузовных автомобилей. При этом все без исключения участники отметили хорошую подготовку этой трассы в Черкасской Лозовой.

Алексей Беседин, организатор соревнований:

Два дня мы выясняли, кто сильнее на нашей замечательной трассе, которая считается самой лучшей в Украине, самой высотной, самой скоростной. 46 метров перепады высот, с которых сегодня неслись автомобили.

Впереди - летом и осенью, еще четыре этапа чемпионата Украины, по итогам которых определятся лучшие отечественные автокросмены.