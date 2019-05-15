Сезон в украинском автокроссе начнется с гонки в Харькове

Уже стало неизменной традицией, что каждый сезон в украинском автокроссе открывается в Харькове. А именно - на уникальной трассе в Черкасской Лозовой. В этом году, к тому же, на первом этапе чемпионата страны будет по-настоящему звездный состав участников - приедут практически все сильнейшие украинские мастера автокросса.

Первый этап чемпионата Украины по автокроссу на трассе в Черкасской Лозовой пройдет уже 23-й год подряд. На сей раз соревнования состоятся в четырех классах кузовных автомобилей, и трех - багги, в том числе впервые среди детей. Кстати, в этом году создан новый класс автомобилей - 8С, в котором зрители увидят, в частности, многократного чемпиона Украины харьковчанина Николая Чмыха и других самых титулованных отечественных автогонщиков - Александра Салюка и Николая Соболева. Трасса же в Черкасской Лозовой считается наиболее интересной в Украине как для гонщиков, так и для зрителей.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Самая эффективная трасса в Украине, самая быстрая с перепадом высот 46 метров - это 15-тиэтажный дом, чтобы вы представляли. И все машины. Максимальная скорость на этой трассе - до 150-ти километров - это у "Субар", ну и километров до 130-ти у наших "восьмерок" и других. Так что это самое респектабельное соревнование в Украине. Безусловно, я должен поблагодарить областную государственную администрацию. Без нее бы, наверное, не провели ни одного соревнования. Это большая помощь.

Итак, в этот уик-энд этапом в Черкасской Лозовой возьмет старт чемпионат Украины по автокроссу. Также, согласно старой традиции, будет разыгран Кубок губернатора. Кубок получает гонщик, пролидирует максимальное количество кругов.